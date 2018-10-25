Супермодель Джиджи Хадид засветила бюст ради фотосессии на пляже

Известная американская супермодель Джиджи Хадид приняла участие в очередной откровенной фотосессии.

Девушка с удовольствием позировала фотографам на одном из пляжей Рио-де-Жанейро в блейзере и купальнике со спущенным верхом – то бишь бюст ее гордо колыхался на ветру.

Затем Хадид сменила бикини на более закрытый и консервативный купальник, который сделал ее немного похожей на одну из героинь легендарного сериала 90-х − "Спасатели Малибу".

Напомним, ранее сообщалось о том, что Джиджи Хадид вместе со своей сестрой Беллой и Кендалл Дженнер прошлись по подиуму на модном показе без белья.