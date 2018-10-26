Коллеги Поплавской по "Дизель шоу" опубликовали трогательное видео совместного досуга

Сморигин рассказывает, что на гастролях вместе с Поплавской было весело / Фото: Instagram/Евгений Сморигин

Актер "Дизель шоу" и известный КВН-щик Евгений Сморигин поделился личным видео, где они вместе с погибшей в жутком ДТП Мариной Поплавской вместе поют караоке, исполняя песню "Замыкая круг".

"Мы очень любили петь. Часто собирались у кого-то в номере и пели караоке! Старые добрые песни! Какой прекрасный голос!", - подписал он ролик в Instagram.

Артист показал, как он с коллегами и Мариной Поплавской душевно исполняют трогательную лиричную песню. Актеры собрались в непринужденной обстановке после одного из концертов.

Сморигин сообщил, что 26 октября в эфир выйдет концерт, посвященный лично погибшей Марине Поплавской и ее выступлениям, ролям и номерам.

Напомним, ранее Сморигин сообщил в соцсети, что у него в архиве есть много видео с Мариной Поплавской, которые он намерен публиковать, чтобы сохранить память о погибшей актрисе.