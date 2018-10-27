Лидер Mad Heads назвал причины эмиграции из Украины в Канаду

Вадим Красноокий назвал свой переезд в Канаду испытанием, через которое необходимо пройти / Главред

Фронтмен группы Mad Heads Вадим Красноокий два года назад оставил музыкальную карьеру в Украине и отправился на постоянное место жительства в Канаду. Сейчас музыкант вернулся на родину, выпустил новый трек и откровенно рассказал о причинах эмиграции.

"Для меня лично это связано с решением получить опыт выживания в чужой стране и начать все с нуля. Это очень интересный эксперимент для того, чтобы почувствовать, чего ты стоишь сам, без друзей и поддержки. Только выходя из зоны комфорта человек способен реально оценить себя и свои возможности", - написал музыкант в подписи к lyric-video на своем канале в YouTube.

По мотивам своей жизненной ситуации Краснокий после двухлетнего перерыва написал песню "Прощай", в которой отразил все эмоции и переживания, связанные с непростым решением о переезде.

"Это безусловно больно, но также и дает надежду впустить в свою жизнь нечто новое. Эта песня – тот самый момент перехода от одного этапа к другому, как маленькая смерть и возрождение", - отметил лидер группы Mad Heads.

Музыкант отметил, что в новом треке отразил состояние выхода из зоны комфорта и переезда. Он назвал это для себя возможность двигаться дальше.

Напомним, до эмиграции фронтмен группы Mad Heads Вадим Красноокий ездил с концертами в зону АТО в рамках проекта "Музыка достоинства", который был создан по его инициативе.