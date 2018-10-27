"Опухоль начала распадаться": друг Караченцова признался, что семья ожидала смерти актера

Семья Караченцова ожидала к его смерти / УНИАН

Друг умершего известного российского актера театра и кино Николая Караченцова украинский композитор Владимир Быстряков, поделился воспоминаниями о 30-летней дружбе с актером.

В интервью "КП" в Украине" Быстряков рассказал о последней встреча с Караченцовым.

"Последний раз мы с ним виделись в больнице две недели назад. Он был такой румяный, потом мне Андрюша (сын. – Ред.) сказал, что он просто опухший. Его опухоль разделилась и начала распадаться. Вывести ее не было возможности, операцию он бы не выдержал. Это и усугубило конец. Семья уже ожидала, что его не станет", - поделился Быстряков.

Он добавил, что семья и друзья старались поддержать актера, рассмешить.

"Люда (жена. – Ред.) рассказывала смешные истории, я рассказывал. Он был человек очень смешливый, очень компанейский, никогда никому не отказывал ни в автографах, ни в поцелуях, ни в объятиях. Тем не менее, друзей у него было не так много. Он был очень избирательный", - рассказал композитор.

Быстряков навещал Караченцова в больнице 5 октября / https://www.facebook.com/people/Владимир-Быстряков/100004294186082

Быстряков рассказал, что Караченцова после тяжелых аварий и болезни возвращала к жизни семья, и супруга Людмила.

"Они видели, что он угасает, что он уходит, но, тем не менее, бились за него до последнего. У него уже была интоксикация организма, заразу ту никак уже нельзя было достать. В прошлом году он еще по телефону со мной разговаривал, сам взял трубку. В последние годы, когда я приезжал, мы только обнимались, целовались, а потом все - я общался с семьей, Коля сидел, у него были определенные жесты, по которым он обозначал что-то… Тяжело ему уже было разговаривать", - вспомнил композитор.

Напомним, Николай Караченцов умер утром 26 октября в Москве. Актер скончался за день до своего 74-летия в реанимации 62-й больницы. Позже супруга артиста сказала, что он умер из-за отказа почек. С Караченцовым попрощаются 29 октября в "Ленкоме".

В сентябре 2017 года у актера врачи нашли в легких неоперабельную опухоль. В начале октября 2018-го стало известно, что Караченцов попал в больницу с диагнозом "двустороннее воспаление легких".