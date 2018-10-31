"Как подружки!": Вера Брежнева восхитила фанатов фото с дочерью

Вера Брежнева покрасовалась на фото с дочкой / instagram.com/ververa

36-летняя украинская певица Вера Брежнева умилила Сеть фото со своей дочерью Соней Киперман.

Певица опубликовала на своей странице в Instagram фото, на котором она позирует с 17-летней Соней – девушка тянется поцеловать маму, а Брежнева смотрит в камеру.

"Я твоя опора. Я твоя поддержка. Я твоя вера", -подписала снимок певица

Подписчики отметили невероятную схожесть Веры и Сони, оставив десятки комплиментов.

"Как же вы похожи!", "Прекрасные! Совсем как подружки!", "Какие вы счастливые девочки!", "Две очаровашки", - писали юзеры.

Ранее Вера Брежнева показала идеальный пресс.