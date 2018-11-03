"Эталон красоты": Оля Полякова похвасталась стройной фигурой на отдыхе

Оля Полякова похвасталась фигурой на отдыхе / instagram.com/polyakovamusic

Эпатажная украинская певица Оля Полякова, которая ошарашила Сеть голым фото, показала новое фото с отдыха.

Артистка выложила у себя в Instagram снимок, на котором она позирует на отдыхе на Мальдивах в белом купальнике, который подчеркивает стройную фигуру артистки.

Подписчики оставили десятки хвалебных комментариев, отметив, что фигура у Поляковой идеальная.

"Фигура потрясающая! Ноги - великолепные!", "Оля, вы само совершенство", "Мне кажется, все идеально. Живот вообще огонь!", "Фигура просто эталон красоты. Ноги, талия, все идеально", - писали юзеры.

Ранее Оля Полякова оправдала обнаженные фото в Instagram.