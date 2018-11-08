"Хороша до безобразия!": Маша Ефросинина покорила Сеть фото с отдыха

Украинская телеведущая Маша Ефросинина поделилась яркими фото с отдыха.

На своей странице в Instagram знаменитость выложила серию фото с отпуска с подругами. Судя по геотегу, ведущая побывала на острове Нурай (Обьединенные Арабские Эмираты), который находится в Персидском заливе.

Ефросинина похвасталась стройной фигурой в слитных купальниках.

"Внутри любовь и... немного шампанского", - подписала один из кадров ведущая.

Подписчиков восхитили снимки ведущей, и они оставили десятки комплиментов.

"Такая красивая и счастливая", "Красивая, стройная и скромная!", "Маша, вы как восточная сказка", "Мария, хороша до безобразия!", "Роскошна!", - восхищались поклонники.

Ранее Маша Ефросинина показала, как выглядела в 15 лет.