"Крашусь, как енот": Маша Ефросинина показала, как выглядела в 15 лет

Фото, опубликованное телеведущей в соцсети, собрало десятки тысяч лайков.
Украинская телеведущая Маша Ефросинина выложила с Сеть фотографию, на которой запечатлена в возрасте 15 лет.
В 15-ть красилась, как енот и весила 55 килограмм, поделилась ведущая подробностями из личной жизни на своей странице в Instagram.
Снимок в соцсети за день собрал более 74 тысяч лайков.
"Здесь мне 15 лет… Я крашусь, как енот, вешу 55 кг; влюблена в самого красивого мальчика в школе; солирую в самодеятельных постановках; у меня по всем предметам "отлично", и спасает от всеобщего позора только "неуд" по поведению...", — написала Ефросинина.
Ранее сообщалось, что Маша Ефросинина принимала участие в новом сезоне шоу "Танцы со звездами" на телеканале "1+1". В пятом прямом эфире телеведущая вместе со своим партнером Максом Леоновым покинула проект.