Внучка Николая Караченцова показала последнее фото артиста

В Сети появилось последнее фото Караченцова / УНИАН

Внучка умершего известного российского актера театра и кино Николая Караченцова Янина Караченцова показала последнее прижизненное фото артиста.

На снимке, который опубликован на странице в Instagram Янины, она стоит у больничной койки Караченцова

"Дедушка был великий человек, я его очень любила, буду любить и буду ему соответствовать!", - написала Янина.

Напомним, Николай Караченцов умер утром 26 октября в Москве. Актер скончался за день до своего 74-летия в реанимации 62-й больницы. Позже жена Караченцов сообщила, что он умер из-за отказа почек.

Ранее вдова Николая Караченцова рассказала о последних днях знаменитого актера.