Кокетливая поза: Вера Брежнева покрасовалась в нежном образе

Вера Брежнева сфотографировалась в нежном образе / instagram.com/ververa

Украинская певица Вера Брежнева опубликовала фотографию, на которой запечатлена в белоснежном пиджаке и в рубашке.

Снимок артистка разместила на своей странице в Instagram, за 16 часов он собрал почти 108 тысяч лайков.

На фото артистка позирует с распущенными волосами в кокетливой позе, она сомкнула губы, имитируя поцелуй.

"Ловите миллион поцелуев…", — подписала снимок исполнительница.

Вера Брежнева сфотографировалась в нежном образе / instagram.com/ververa

Напомним, в конце августа стало известно, что Вера Брежнева "подарила" свой голос российскому автомобильному приложению "Яндекс.Навигатор". Позже певица и ее муж — композитор, продюсер Константин Меладзе, выступили вместе в рамках программы российского "Первого канала" под названием "Сегодня вечером".