После слухов о разводе Пугачева принимает поздравления с годовщиной венчания

Пугачева и Галкин празднуют годовщину венчания / Фото: Instagram/Игорь Николаев

Российский композитор Игорь Николаев поздравил легенду советской эстрады Аллу Пугачеву и ее мужа, юмориста Максима Галкина с годовщиной венчания.

"От всей души поздравляю с днем венчания моих дорогих и любимых Аллу Пугачеву и Максима Галкина!!! Счастья и здоровья вам, вашим прекрасным детям, мира, согласия и достатка в доме! Впервые в жизни был шафером, и это незабываемо! Спасибо за честь и доверие! Год пролетел мгновенно! И еще многая лета!!!" – написал Николаев в Instagram.

Пугачева оперативно ответила на пост друга семьи, поблагодарив его за искренние поздравления.

"Спасибо, Игорек", - написала Примадонна.

Пользователи в комментариях к поздравлению в адрес семьи Пугачевой-Галкина отнеслись по-разному: одни радовались за звездную семью, а другие традиционно указывали на разницу в возрасте.

"Это богохульство, не развелась по-божьему, а сейчас опять туда", "Для Пугачевой венчание - это очередной концерт", "Тошнит уже от этого дебилизма", "Всем бы просто рядом такого Галкина - помолодеешь тут, такое счастье", "Как приятно порадоваться за счастье артистов!", - написали комментаторы.

Напомним, в октябре 2018 года СМИ распространили новость о том, что популярный российский шоумен Максим Галкин и известная певица Алла Пугачева разводятся, и у юмориста даже есть любовница Юлия Барановская.

Артист спустя месяц решил прокомментировать слухи, и на своей странице в Instagram и намекнул на неправдивость информации.