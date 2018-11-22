"Как хороша!": Алла Пугачева поразила моложавым видом

22 ноября 2018, 11:04

Певица позировала в очках с забавным хвостом.

Пугачева
Алла Пугачева удивила внешним видом / Скриншот с instagram.com/maxgalkinru

Легендарная российская певица Алла Пугачева поразила поклонников помолодевшим видом.

На своей странице певицы в Instagram российская певица Жасмин поделилась снимком с Примадонной. Пугачева запечатлена в блузе с множеством украшений в очках и с высоким хвостом.

"Женщина, которая по-настоящему знает секрет вечной улыбки, доброты и чего-то такого очень теплого и уютного, такого, из-за чего рядом с ней всегда хорошо", - подписала фото Жасмин.

Подписчики отметили, что Пугачева совсем не стареет, и прекрасно выглядит.

"Алла невероятная красавица, девушка вне возраста", "Ого, Алла Борисовна как хороша!", "Какие вы красивые", "Пугачева королева! Супер! Девочка-девочка!", - восхищались поклонники.

Ранее Алла Пугачева покорила сеть фото с внуками.

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Алла Пугачева
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