"Как хороша!": Алла Пугачева поразила моложавым видом

Алла Пугачева удивила внешним видом / Скриншот с instagram.com/maxgalkinru

Легендарная российская певица Алла Пугачева поразила поклонников помолодевшим видом.

На своей странице певицы в Instagram российская певица Жасмин поделилась снимком с Примадонной. Пугачева запечатлена в блузе с множеством украшений в очках и с высоким хвостом.

"Женщина, которая по-настоящему знает секрет вечной улыбки, доброты и чего-то такого очень теплого и уютного, такого, из-за чего рядом с ней всегда хорошо", - подписала фото Жасмин.

Подписчики отметили, что Пугачева совсем не стареет, и прекрасно выглядит.

"Алла невероятная красавица, девушка вне возраста", "Ого, Алла Борисовна как хороша!", "Какие вы красивые", "Пугачева королева! Супер! Девочка-девочка!", - восхищались поклонники.

Ранее Алла Пугачева покорила сеть фото с внуками.