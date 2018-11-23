Без яркого макияжа и укладки: Даша Астафьева поразила образом для фотосессии

Украинская певица, модель и актриса Даша Астафьева стала героиней новой фотосессии для журнала Elle.

Певица позировала в одежде бренда Tommy Hilfiger, и рассказала о своем самом смелом модном эксперименте.

"Самый смелый эксперимент – это подстричься наголо. Особенно необычно это было для меня как любительницы стиля пинап и платьев с рукавами-фонариками. После того как я обрезала волосы, поняла, что полюбила кожаные косухи и простые платья: мне стало комфортно в этих образах. Потому что мне не нравится, когда красота как чай с сахаром – сладкая-сладкая. Всегда должен быть какой-то изъян, который нарушает образ", - рассказала певица.

Астафьева также призналась, что ей приходилось доказывать окружающим, что она не красивая "пустышка".

"Я не всегда была красивой — мне пришлось бороться за красоту, причем я не имею в виду какие-то стандарты. Побороться в моем понимании – это доказать людям, что я не пустышка, что у меня есть позиция по отношению к своей стране, своей семье, своему творчеству. Я всегда чувствую, когда комплименты адресованы исключительно красоте, а когда тому, что я сделала сама. Каждая девушка должна научиться понимать, что именно в ней хвалят и чем восхищаются", - считает артистка.

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