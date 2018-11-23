Повалий похвасталась получением в России престижной награды

Таисия Повалий похвасталась российским "граммофоном" / instagram.com/tpovaliyofficial

Народная артистка Украины Таисия Повалий, которая по политическим мотивам переехала жить в Россию, похвасталась перед подписчиками своего блога очередной наградой, которую получит в Москве.

"До встречи завтра на Церемонии вручения премии "Золотой граммофон" в Государственном Кремлевском дворце!" – подписала певица афишу в Instagram.

Повалий разместила постер, на котором изображено ее фото и анонс "Золотого граммофона", который состоится в Кремле 24 ноября. Судя по хештегу, который поставила певица к своему посту, она исполнит песню "Ты в глаза мне посмотри".

Поклонники, на удивление, оставили под сообщением Повалий исключительно позитивные комментарии. Это вызывает недоумение, поскольку в Украине к затянувшимся гастролям Повалий в России относятся крайне негативно. Фанаты пишут, что награда для певицы является заслуженной и поздравляют ее с получением уже пятой статуэтки "Золотого граммофона".

/ instagram.com/tpovaliyofficial

Ранее Таисия Повалий во время концерта в Кремле сделала скандальное заявление – она призналась, что в ее творческой деятельности начался застой из-за внутренней "остановки" и "гонений" в Украине из-за политической позиции.