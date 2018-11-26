Экс-"ВИА Гра" покорила фигурой в купальнике

Санта Димопулос показала фигуру в купальнике / instagram.com/santadimopulos

Бывшая участница сексуального коллектива "ВИА Гра" Санта Димопулос поразила поклонников внешним видом.

На своей странице в Instagram артистка поделилась снимком с отдыха, на котором она запечатлена в слитном черно-белом купальнике.

"Вечная дилемма - куда ехать на зимние каникулы. Душа и тело требует солнца и моря, а разум говорит – "какой Новый год без снега, мандарин и оливье?". Как вы выходите из ситуации?", - поинтересовалась у фанатов Санта.

Подписчики назвали Димопулос амазонкой. И посоветовали отправиться в теплые края.

"Амазонка", "Как ты красива", "Какие лыжи, тебе слишком идет загар!", - писали юзеры.

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