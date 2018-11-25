Танцы со звездами-2018: кто победит в проекте? Опрос

Три пары будут бороться за кубок шоу "Танцы со звездами" / 1plus1.ua

Уже сегодня в 21.00 на телеканале 1+1 определится самая танцевальная пара шоу "Танцы со звездами".

В эфире три пары – Иракли Макацария и Яна Заец, Лесея Никитюк и Максим Ежов, Игорь Ласточкин и Илона Гвоздева будут соревноваться за кубок шоу.

В течении недели пары готовили три танца, два из которых зрители уже видели: первый номер, и самое яркое выступление за весь сезон. Третьим танцем станет номер-сюрприз, в котором участники продемонстрируют все свои приобретенные танцевальные навыки и раскроют личные истории, о которых зрители еще не слышали.

Напомним, накануне финала проект покинули Павел Вишняков и Юлия Сахневич.