Танцы со звездами-2018: кто победит в проекте? Опрос

Три пары будут бороться за кубок танцевального шоу.
Уже сегодня в 21.00 на телеканале 1+1 определится самая танцевальная пара шоу "Танцы со звездами".
В эфире три пары – Иракли Макацария и Яна Заец, Лесея Никитюк и Максим Ежов, Игорь Ласточкин и Илона Гвоздева будут соревноваться за кубок шоу.
В течении недели пары готовили три танца, два из которых зрители уже видели: первый номер, и самое яркое выступление за весь сезон. Третьим танцем станет номер-сюрприз, в котором участники продемонстрируют все свои приобретенные танцевальные навыки и раскроют личные истории, о которых зрители еще не слышали.
Напомним, накануне финала проект покинули Павел Вишняков и Юлия Сахневич.