Российская модель показала фото с мертвым сыном

Подписчики девушки не подбирали слов, и винили ее в произошедшем.
Российская модель и бьюти-блогер Яна Яцковская поделилась фото с мертворожденным сыном, и нарвалась на агрессию от подписчиков.
На своей странице в Instagram Яна показала фото со своим "небесным мальчиком" - так модель назвала мертвого сына, которому дала имя Саша.
"Сегодня, в день Матери, я стала мамой во второй раз. Мамой нашего небесного мальчика. Родила утром нашего богатыря Сашку. Причина того, что произошло с масиком, стала видна сразу, это истинный узел, который туго перетянулся", - написала Яна.
⠀ Сегодня, в день Матери, я стала мамой во второй раз. Мамой нашего небесного мальчика. ⠀ Я с вами делюсь, потому что вы мне дороги и оказываете просто сильнейшую поддержку, за что я сильно благодарна. ⠀ Родила утром нашего богатыря Сашку❤️ Скоро я поделюсь с вами всей историей. Нет, я не делала чистки и не ложилась в больницу. ⠀ Причина того, что произошло с масиком, стала видна сразу, это истинный узел, который туго перетянулся. Но об этом позже... ⠀ Поздравьте своих мамочек и поблагодарите за жизнь! Поцелуйте детишек и радуйтесь, что они у вас есть! ⠀ В Киеве дождливо и серо, моросит дождь. Как на Мальдивах в Тот день. ⠀ Я вижу много семей, я улыбаюсь. Это счастье. Я благодарю малыша за то, что сделал нас счастливыми, верю, что зайчик нас оберегает❤️ ⠀ В моём сердце много любви и благодарности. Из глаз текут слёзы! Благодарю вас за поддержку, скоро буду писать! Буду обнимать своих❤️
Однако, подписчики стали в комментариях обвинять Яну в том, что это она не уберегла малыша, ведь во время беременности летала в разные страны на сьемки, носила с собой тяжелые сумки, а когда сердце малыша перестало биться, она была с семьей на Мальдивах, и в местной клинике подтвердили, что ребенок умер. Мамой Яна должна была стать зимой.
"Вы больная, кто постит фото с мертвым ребенком? Вам лечиться надо, и желательно в психушке", "Зачем надо лететь в такую даль, и менять климат, это же все действует на малыша", "Из-за перелета все, сама виновата", - писали юзеры.
Сама Яна мотивирует такой поступок тем, что хотела поддержать всех матерей, которым пришлось столкнуться с потерей ребенка.
"В российском мире это мало кто понимает. Наши смелые в интернете люди наяривают жестокие сообщения, потому наш менталитет и цензура это позволяют. Частенько когда в больнице видят, что что-то не то, ребенок вдруг становится плодом. А мамы чистятся, и даже не смотрят на своих детей. Часто людей запугивают и морально уничтожают. Я не отдавала никому малыша и никто у меня его не забирал. Мы родили дома и похоронили его, потому что он - член нашей семьи", - сообщила Яцковская.
⠀ Для кого-то прошлое фото - шок. Кому-то даже лень прочитать и он наяривает с поздравлениями. А для меня это фото с сыном, которого мы очень любим. ⠀ Это не то, что я хочу забыть. Это то, что есть в моем сердце. Я хотела его увидеть, прижать, поговорить. Для нас он - полноценный человек, член семьи. Наверное, поэтому многие вообще не поняли, как я о ребёнке так пишу. Мало кто знает, что в той же Германии таких малышей красиво одевают и дают своим родителям. По желанию. Делают отпечатки ножек и ручек. Фотографируют. Дают возможность попрощаться. Тем, кто столкнулся со смертью ребёнка, я сильно рекомендую книгу "Посмотри на него" А. А. Старобинец. ⠀ В российском мире это мало кто понимает. Наши Смелые в интернете люди наяривают жестокие сообщения, потому наш менталитет и цензура это позволяют. Частенько когда в больнице видят, что что-то не то, ребенок вдруг становится Плодом. А мамы чистятся и даже не смотрят на своих детей. Часто людей запугивают и морально уничтожают. ⠀ И как по мне, отсюда идут огромные психологические травмы. Я не отдавала никому малыша и никто у меня его не забирал. Мы родили дома и похоронили его, потому что он - член нашей семьи. ⠀ Если вам не нравится моя страница или вы хотите написать негатив, то либо уйдите с неё, либо через секунду после сообщения вы окажетесь в блок-листе. ⠀ Нужно уметь Принимать Разное видение людей и Понимать, что вы пришли к Ним, а не они к вам. А выкидывать негатив в чужом доме, потому что инстаграм позволяет создать закрытую анонимную страницу, удел... ну сами знаете. ⠀ Желаем всем любви. Сегодня были тяжелые моменты и в то же время необычно легкие. Мы эту боль максимально прожили и отпускаем с любовью и благодарностью! Потому что нужно находить в себе Силы и Осознанно прорабатывать все, что происходит, принимать, понимать, отпускать и начинать новое.. с уважением помня обо всем❤️ И сильно благодарим за поддержку, я Всё читаю! ❤️❤️❤️
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