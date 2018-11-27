Российская модель показала фото с мертвым сыном

Яна Якцовская рассказала о потере малыша / https://www.instagram.com/youryani/?hl=ru

Российская модель и бьюти-блогер Яна Яцковская поделилась фото с мертворожденным сыном, и нарвалась на агрессию от подписчиков.

На своей странице в Instagram Яна показала фото со своим "небесным мальчиком" - так модель назвала мертвого сына, которому дала имя Саша.

"Сегодня, в день Матери, я стала мамой во второй раз. Мамой нашего небесного мальчика. Родила утром нашего богатыря Сашку. Причина того, что произошло с масиком, стала видна сразу, это истинный узел, который туго перетянулся", - написала Яна.

Однако, подписчики стали в комментариях обвинять Яну в том, что это она не уберегла малыша, ведь во время беременности летала в разные страны на сьемки, носила с собой тяжелые сумки, а когда сердце малыша перестало биться, она была с семьей на Мальдивах, и в местной клинике подтвердили, что ребенок умер. Мамой Яна должна была стать зимой.

"Вы больная, кто постит фото с мертвым ребенком? Вам лечиться надо, и желательно в психушке", "Зачем надо лететь в такую даль, и менять климат, это же все действует на малыша", "Из-за перелета все, сама виновата", - писали юзеры.

Сама Яна мотивирует такой поступок тем, что хотела поддержать всех матерей, которым пришлось столкнуться с потерей ребенка.

"В российском мире это мало кто понимает. Наши смелые в интернете люди наяривают жестокие сообщения, потому наш менталитет и цензура это позволяют. Частенько когда в больнице видят, что что-то не то, ребенок вдруг становится плодом. А мамы чистятся, и даже не смотрят на своих детей. Часто людей запугивают и морально уничтожают. Я не отдавала никому малыша и никто у меня его не забирал. Мы родили дома и похоронили его, потому что он - член нашей семьи", - сообщила Яцковская.

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