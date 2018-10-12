В США смертельно ранили известную топ-модель

Кейси Квейл / Instagram/ kelsomq

8 октября в США неизвестный смертельно ранил популярную американскую топ-модель Кейси Квейл. Инцидент произошел утром 8 октября в штате Джорджия.

28-летняя модель отправилась на работу в собственном автомобиле, однако доехать ей было не суждено - в дороге в нее выстрелил неизвестный, ранив в шею; Квейл потеряла управление автомобилем и выехала на встречную полосу, сообщает Fox 5 Atlanta.

За жизнь модели попытались побороться врачи, но со временем констатировали смерть мозга. Завтра ее отключат от аппарата жизнеобеспечения.

У полиции две версии произошедшего - модель могла попасть в случайную перестрелку или же повздорить с водителем другого автомобиля, который выстрелил в нее.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Греции на яхте миллиардера нашли мертвой 20-летнюю модель и звезду Instagram.