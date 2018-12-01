"Украинский Эминем": заведующая детсадом из Барышевки представила новый рэп-хит

Алена взорвала украинский шоу-бизнес / Фото: скриншот из видео

Бывшая заведующая и воспитатель детского сада из Барышевки Киевской области Алена Савраненко, известная под псевдонимом Alyona Alyona выпустила новое рэп-видео на песню "Відчиняй".

Клип исполнительница опубликовала в YouTube, где он массово начал набирать просмотры и комментарии.

В новом треке Алена поет о поколении современной молодежи, которое невозможно удержать. С помощью рэпа исполнительница рассказывает, что молодые люди сейчас целеустремленные и самодостаточные.

Пользователи Сети пришли в восторг от очередной работы новоиспеченной певицы. Свои эмоции поклонники выражали в комментариях.

"Ребят, это просто чума. Какого черта так круто? Слишком качает, слишком крутое видео, слишком шикарный звук", " Просто похоронила всех рэперов СНГ одним выстрелом!", "Украинский Эминем", "Это просто огненно", " Это просто топ, думал после грибов долго никто так не зацепит, а тут раз 10 на повторе. Алена, продолжай, топи в том же духе!", "Просто супер. Лучшее из новинок", "Ни на что не намекаю, но какой же жирный звук!!! Эта барышня реальное открытие 2018 года!" – написали комментаторы Алене.

Напомним, ранее Alyona Alyona прославилась исполнением рэп-хита "Рыбки".