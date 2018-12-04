"Kazka знает даже Сталин": показали, как Гитлер плачет из-за отказа украинской группы участвовать в "Песне года"

Показали, как Гитлер плачет из-за отказа Kazka участвовать в "Песне года" / youtube.com/kazka

В сети набирает популярность фанатский клип от блогера, фронтмена группы "NRavitsa Planet" Ивана Марунича.

У себя в Facebook он выложил стебный ролик, где парадирует реакцию на официальный отказ украинской группы Kazka выступать на российской "Песне года", которая состоится в марте 2019 года в Германии. Реакция показана якобы со стороны немецкого фюрера Адольфа Гитлера.

"Биланы-Шмиланы, Орбакайте-Шморбакайте, сами их слушайте, я хочу Kazka", – жалуется фюрер. А на предложение вместо это группы послушать Верку Сердючку отвечает: "Это фашизм чистой воды".

"Kazka знают все, даже Сталин", – резюмирует герой клипа.

У ролика уже более 36 тыс. просмотров и свыше 600 репостов. В комментариях люди отмечают, что творение вышло смешным и остроумным.

Напомним, группа Kazka признана на престижной премии "прорывом года". Самой стремительно взлетевшей на вершину популярности названа лирическая композиция "Плакала".

Также песня "Плакала" украинской группы Kazka с триумфом возглавила очередной российский музыкальный чарт, оставив далеко позади конкурентов и вызвав гнев россиян.