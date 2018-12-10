В серой майке и без макияжа: Регина Тодоренко впервые показала, как выглядит после родов

Регина Тодоренко показала себя после родов / instagram.com/reginatodorenko

Украинская телеведущая и певица Регина Тодоренко, которая 5 декабря родила ребенка, впервые показалась поклонникам спустя пять дней после родов.

На своей странице в Instagram в Insta Stories ведущая предстала в серой майке без макияжа и с фильтрами из приложения.

Новоиспеченная мама и словом не обмолвилась о рождении ребенка, а лишь прикрепила ссылку на новый выпуск своего шоу.

Тодоренко показала себя после родов / https://www.instagram.com/reginatodorenko/

Тодоренко предстала без макияжа / https://www.instagram.com/reginatodorenko/

Напомним, звезда "Орла и Решки" стала мамой не в элитной клинике, а выбрала обычный роддом №29 имени Н.Э.Баумана в Москве.

Также появились первые кадры новоиспеченной мамы Регины Тодоренко с сыном.

Ранее в СМИ предположили имя будущего малыша знаменитой пары. На сцене Топалов заботливо добавил для всех, желающих прикоснуться к Регине: "Только не пробуйте поднимать Вадима".

Накануне родов пара тайно поженилась – бракосочетание состоялось в кругу родственников 25 октября в день рождения Влада и папы Регины.