В чулках и кружевном боди: Глюкоза похвасталась стройной фигурой

Глюкоза позировала в нижнем белье / https://www.instagram.com/chistyakova_ionova/

Российская поп-певица Глюкоза (Наталья Чистякова-Ионова) поделилась пикантным фото, которое вызвало неоднозначную реакцию у подписчиков.

На своей странице в Instagram знаменитость показала снимок, на котором она запечатлена в боди в леопардовый принт, черных чулках и тренче.

"Предвкушение порой гораздо волнительнее для меня, чем само событие. Но в этот раз по-другому, так как я уже давно на волне, когда все "по фэн-шую", - подписалал снимок певица, анонсируя свою новую песню "Фэн-шуй".

Подписчики разделились на два лагеря: одни расхвалили фигуру певицы, другие же возмутились тем что артистка выставляет напоказ то, что ей стоило бы приберечь для мужа.

"Опять полуголая недо*баная жена собирает себе лайки", "Шикарная красотка, будоражит воображение", "А муж одобряет ваши такие фотки на показ? Для чужих мужских глаз?", "Это что-то нереальное! Чувственно и сексуально!", "Ну зачем такие откровенные наряды? Лакомый кусочек только для любимого мужа. У Вас и других достоинств достаточно", - писали юзеры.

Ранее полуголую Глюкозу упрекнули за излишнюю откровенность.