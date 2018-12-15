В чулках и кружевном боди: Глюкоза похвасталась стройной фигурой

Знаменитость покрасовалась в откровенном образе.
Российская поп-певица Глюкоза (Наталья Чистякова-Ионова) поделилась пикантным фото, которое вызвало неоднозначную реакцию у подписчиков.
На своей странице в Instagram знаменитость показала снимок, на котором она запечатлена в боди в леопардовый принт, черных чулках и тренче.
"Предвкушение порой гораздо волнительнее для меня, чем само событие. Но в этот раз по-другому, так как я уже давно на волне, когда все "по фэн-шую", - подписалал снимок певица, анонсируя свою новую песню "Фэн-шуй".
Подписчики разделились на два лагеря: одни расхвалили фигуру певицы, другие же возмутились тем что артистка выставляет напоказ то, что ей стоило бы приберечь для мужа.
"Опять полуголая недо*баная жена собирает себе лайки", "Шикарная красотка, будоражит воображение", "А муж одобряет ваши такие фотки на показ? Для чужих мужских глаз?", "Это что-то нереальное! Чувственно и сексуально!", "Ну зачем такие откровенные наряды? Лакомый кусочек только для любимого мужа. У Вас и других достоинств достаточно", - писали юзеры.
Ранее полуголую Глюкозу упрекнули за излишнюю откровенность.