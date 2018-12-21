"Такого лютого п*здеца я и представить не мог": Little Big выпустил совместный клип с "Руки вверх!"

Little Big выпустил совместный клип с "Руки вверх!" / Скрин с видео

Фрик-мем-панк-рейв-группа Little Big сняла совместный клип с популярной в 1990-х годах группой "Руки вверх!".

Поклонники позитивно восприняли такой коллаб: новый клип "Слэмятся пацаны" набрал уже более 15 тысяч лайков на YouTube.

Действие клипа происходит на вечеринке, где "стоят девчонки, стоят в сторонке" из раннего хита "Руки Вверх!", а рядом "слэмятся пацаны – спортивные штаны".

Читайте такжеГруппа Little Big перенесла концерт в Украине из-за военного положенияПоклонники по достоинству оценили креатив: "Пуська и Гудок, что может быть божественнее? ничего!", "Ильич, Гудков и Руки вверх – я в раю", "Пуська и Гудок просто ВЕЛИКОЛЕПНИЩЕЕЕ" и пр.

Little Big уже предложили отправить на Евровидение.

Впрочем, были и те, кто писал: "Такого лютого п*здеца я и представить не мог", "Руки вверх и Litle Big. Я в шоке" и т.п.

Напомним, клип "Ленинграда" бьет рекорд по дислайкам. Клип посвящен для женской меркантильности.