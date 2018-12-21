"Народ жоска троллит пердак Шнура": клип "Ленинграда" бьет рекорд по дислайкам

Клип "Ленинграда" бьет рекорд по дислайкам / youtube.com/Ленинград | Leningrad

Новый клип группы "Ленинград" на песню "Золото" поклонники восприняли в штыки. Как подметил один из пользователей, "дизов больше, чем лайкосов".

Количество дислайков уже действительно превысило 27 тысяч – при 26 тысячах лайков.

Продюсером клипа выступил Илья Найшуллер, который режиссировал ролики для Шнурова и раньше: "Кольщик", "Вояж", "Жу-Жу" (с Глюк’oZa и ST) и "Цой".

Читайте такжеЛорак, Петросян, Шнуров: самые громкие разводы знаменитостей 2018 годаКлип посвящен для женской меркантильности. Главная героиня в нем – оборотень, убивающий мужчин ради их денег и драгоценностей, а затем пожирающий полученные богатства.

В комментариях люди пишет, что видеоряд вышел интереснее песни и просят Шнура начать писать другие песни: "После развода из Шнура так и прет спермотоксикозный контент уровня "тян не нужны", "26К – 26К, х*ясе, народ жоска троллит пердак Шнура! Кого люблю, того наказываю?", "Красивый видеоряд, но песенка нифп*сду!", "Это "эволюция" у Шнура такая или его где-то в уголке зажал Малахов и немножко приобщил к шоубизу?", "Выходит, "Любит наш народ..." это про это "творчество". Печаль", "Квартирный вопрос Серегу испортил. Дате ему кто-то п*зды и заберите бабки" и т.п.

Ранее Шнуров стихом поглумился над рухнувшим российским аэротакси за 12 миллионов. Лидер "Ленинграда" Сергей Шнуров продолжает работать "сатириком на полставки".

Также Шнуров ответил на слова о фанатах-лохах стихотворением. Музыкант пообещал слушать Валерию, поскольку у нее "все чистенько, ну, прям как в каземате".

Напомним, Шнуров написал стих о запрете въезда россиян в Украину. Лидер "Ленинграда" утверждает, что притяжение и взаимное влияние двух народов не исчезнет.