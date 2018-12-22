Названы гонорары Кати Осадчей и Юрия Горбунова в новогоднюю ночь

Гонорары Кати Осадчей и Юрия Горбунова в новогоднюю ночь — 10 тысяч долларов, сообщил эксперт / Скриншот c instagram.com/kosadcha

Эксперт гастрольного рынка Юрий Гулевич сообщил, что в новогоднюю ночь гонорары ведущей Кати Осадчей и ее коллеги, а также мужа Юрия Горбунова составляют 10 тысяч долларов.

Александр Скичко в новогоднюю ночь обойдется организаторам от 3 до 5 тысяч долларов, рассказал аналитик в интервью Фактам.

По его словам, в "стандарте" гонорар Горбунов составляет 8 тысяч долларов, а Осадчей — от 5 тысяч долларов.

"В новогоднюю ночь их гонорары поднимаются до 10 тысяч долларов... Такие же гонорары у Сергея Притулы, Маши Ефросининой", — отметил собеседник.

Ранее Юрий Гулевич говорил, что по гонорарам в Украине пальму первенства давно и надежно удерживает певица София Ротару, в декабре ее гонорар составляет 100 тысяч евро, а в новогоднюю ночь — в два раза больше.