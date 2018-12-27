"Кличка у него Антонина": Лолита высказалась о нетрадиционной ориентации Геращенко

Лолита назвала Геращенко пида*асом / https://www.youtube.com/КРЮЧОК TV

Российская певица Лолита Милявская поделилась слухами о нетрадиционной ориентации украинского политика, создателя сайта "Миротворец" Антона Геращенко.

"Он гей? Слухи ходят. Не знаю, мне мои друзья в Германии сказали, что он гей. Просто, реально слухи, и что кличка у него Антонина", - рассказала Лолита в интервью Светлане Крюковой на YouTube.

Когда ведущая уточнила, что Геращенко – создатель сайта "Миротворец", в который внесли Лолиту, и в 2017 году украинские пограничники не пустили ее в страну, артистка назвала политика "пида*асом".

"Тогда он гей точно. Вернее, нет, слово "пида*ас" лучше подходит, потому что гей – это всего лишь сексуальная окраска человека любого. Натурал, гей – люди сами себе придумали, хотя для меня все натуралы, и геи тоже. А это уже пида*астия", - высказалась артистка.

Затем Крюкова показала видео, на котором Геращенко вылизывает в ресторане тарелку.

"Ой ты мой сладкий. А язык-то какой, не, по-моему, мои друзья правы. Язычок прям ух работает, ой мой хороший", - прокомментировала видео артистка.

Также россияне пришли в ярость от заявления Лолиты про Крым.

Сама артистка заявила о том, что ее слова о принадлежности Крыма Украине вырвали из контекста интервью.

Ранее Андрей Макаревич отреагировал на слова Лолиты про Крым.