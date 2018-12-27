"Серьезно заболел": Григорий Лепс рассказал, что изменило его жизнь

Григорий Лепс сказал, что серьезно болел / Скриншот видео с youtube.com

Известный российский певец — 56-летний Григорий Лепс (Лепсверидзе) — поделился, что в 33 года серьезная болезнь изменила его жизнь, он покончил с загулами, в которых было что-то посерьезнее выпивки.

В 33-летнем возрасте полгода пролежал в больнице, рассказал исполнитель в интервью Tele.ru.

"Серьезно заболел. Заставляет задуматься, когда полгода лежишь в больнице и неизвестно, что будет завтра", — заявил артист.

Ранее Григорий Лепс говорил, что зачастую употребляет алкоголь в одиночестве. Напомним, в мае российский актер, телеведущий и шоумен Дмитрий Нагиев подтвердил сведения СМИ, что певец упал, сломал ребра и был госпитализирован.