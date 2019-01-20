"Как будто беременна. Это знак": Настя Каменских заинтриговала поклонников откровенным снимком

Настя Каменских / Instagram.com/kamenskux

Известная украинская поп-певица Настя Каменских, ныне выступающая под псевдонимом NK, опубликовала очередное фото в интригующих тонах - сделанное во время ее отпуска в США.

На снимке, выложенном в социальной сети Instagram, где исполнительница запечатлена со спины в откровенном купальнике, тень от ее фигуры легла забавным образом - так, что кажется, будто у Насти Каменских громадный живот - как у беременной женщины на позднем сроке.

"Беременное" фото Каменских / Instagram.com/kamenskux

Фанаты певицы в комментариях разделились на два лагеря. Одни отпускали комплименты ее пятой точке ("Настя, классная попа", "Ж*па рабочая", "Настюх, попка у тебя шикарная", "Попа классная и тело тоже бомбическое"). Другие же упирали на пресловутую тень ("А по тени - как будто беременна. Это знак", "А реально тень как беременная. Точно знак", "Интересная тень. Как облик беременной девушки").

Напомним, ранее поклонники певицы неоднократно пытались уличить ее в беременности. Причем в качестве вероятного отца уверенно называли многолетнего партнера Каменских по сцене - Алексея "Потапа" Потапенко.