"Поправилась на 18 килограмм": Регина Тодоренко показала фигуру после родов

#ДемиПлие ?‍♀️ Наконец-то #вырвалась поплясать ?Ноги вообще меня не слушаются ??‍♀️то ли после родов какие-то зажимы , то ли я просто заплыла жиром из-за тонн съеденных круассанов ?☺️ за время беременности) Казалось бы, на 3й день после родов в палате я занималась йогой, а тут на балете даже ногу от паркета сложно ??‍♀️ оторвать. У меня челленж #ВЫРВАЛАСЬ НА ЧАСОК - надо скинуть ещё предательские 5 кг. Заметка ?: за беременность я поправилась на 18кг, уже скинула 15, ещё 5 нужно скинуть для полного комфорта и успокоения души ?. Поехали ?????? Кстати , чем вы занимаетесь , когда есть часок вырваться из дому между кормлениями, уборкой, стиркой и тд?) #регинатодоренко #регинапутешественница #пятницасрегиной

