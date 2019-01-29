"Поправилась на 18 килограмм": Регина Тодоренко показала фигуру после родов

29 января 2019, 11:45

Звезда "Орла и решки" хочет поскорее избавиться от набранного веса.

Регина Тодоренко
Регина Тодоренко хочет похудеть еще на 5 килогграмм / https://www.instagram.com/reginatodorenko/

Украинская телеведущая и певица Регина Тодоренко, которая 5 декабря родила ребенка, показала, как изменилось ее тело после родов.

На своей странице в Instagram знаменитость поделилась фото, на котором она позирует в танцевальном классе в черном боди и лосинах, демонстрируя плие. Ведущая призналась, что за время беременности набрала 18 килограммов, и хочет поскорее похудеть.

Кроме того, Регина пожаловалась, что ее теперь вовсе не слушаются ноги, и балет ей дается непривычно тяжело.

"Наконец-то вырвалась поплясать. Ноги вообще меня не слушаются. То ли после родов какие-то зажимы, то ли я просто заплыла жиром из-за тонн съеденных круассанов за время беременности. Казалось бы, на 3й день после родов в палате я занималась йогой, а тут на балете даже ногу от паркета сложно оторвать. У меня челленж "вырвалась на часок" - надо скинуть ещё предательские 5 кг. Заметка: за беременность я поправилась на 18кг, уже скинула 15, еще 5 нужно скинуть для полного комфорта и успокоения души. Поехали", - написала ведущая.

Ранее Регина Тодоренко поразила сеть пикантным фото.

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Регина Тодоренко
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