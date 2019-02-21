"Нескромно ох*енно": Тина Кароль удивила сеть полуголым фото

Тина Кароль показала откровенное фото / https://www.instagram.com/tina_karol

Известная украинская певица Тина Кароль шокировала поклонников пикантным фото.

На своей странице в Instagram артистка поделилась снимком, на котором она запечатлена в откровенном наряде: сексуальной комбинации с глубоким декольте, плаще, который она игриво скинула с плеч, и туфлях на каблуке.

Поклонники не ожидали таких откровений от певицы, и оставили сотни восхищенных комментариев.

"Ууух горячо", "Очень горячая!", "Нежно и безумно сексуально одновременно", "Вот простите, но кроме "нескромно ох*енно" в голову ничего не приходит", "Уляля, Тина умеет удивлять", - отреагировали фанаты.

Тина Кароль продемонстрировала откровенный образ / https://www.instagram.com/tina_karol

Ранее Тина Кароль восхитила поклонников чувственной фотосессией.