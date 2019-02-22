Анфиса Чехова разделась в душе и показала, как борется с целлюлитом

Анфиса Чехова показала, как борется с целлюлитом / instagram.com/achekhova

41-летняя российская телеведущая и актриса Анфиса Чехова рассказала, как ей удается поддерживать свои пышные формы в аппетитном и упругом состоянии.

На снимках, которые знаменитость показала на своей странице в Instagram, она запечатлена в купальнике на процедуре душа Шарко - это вид лечебного гидромассажа, при котором по телу ударяет поток воды контрастной температуры и под высоким давлением: горячие струи сочетаются с холодными.

"Не могу вас порадовать снимками в купальнике с Бали, поэтому ловите мои фото из Душа Шарко. Правда все свои красивые купальники я забыла дома, поэтому купила обычный спортивный в магазинчике на ресепшене", - рассказала артистка.

Ранее Анфиса Чехова показала фото 20-летней давности.