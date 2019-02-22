Анфиса Чехова разделась в душе и показала, как борется с целлюлитом

Ведущая поделилась секретом красоты.
41-летняя российская телеведущая и актриса Анфиса Чехова рассказала, как ей удается поддерживать свои пышные формы в аппетитном и упругом состоянии.
На снимках, которые знаменитость показала на своей странице в Instagram, она запечатлена в купальнике на процедуре душа Шарко - это вид лечебного гидромассажа, при котором по телу ударяет поток воды контрастной температуры и под высоким давлением: горячие струи сочетаются с холодными.
"Не могу вас порадовать снимками в купальнике с Бали, поэтому ловите мои фото из Душа Шарко. Правда все свои красивые купальники я забыла дома, поэтому купила обычный спортивный в магазинчике на ресепшене", - рассказала артистка.
Не могу вас порадовать снимками в купальнике с Бали, поэтому ловите мои фото из Душа Шарко. Правда все свои красивые купальники я забыла дома, поэтому купила обычный спортивный в магазинчике на ресепшене. Здесь в клинике @kivachclinic Душ Шарко часть обязательной программы. А еще массажи, обертывания, Чистка ЖКТ ( не просите подробностей??) и печени, Винотерапия ( это самая любимая процедура всех пациентов. Сажают в сауну и дают пить глинтвейн с мёдом. Правда разбавленный водой) А ещё соляная комната, дыхательная гимнастика, скандинавская ходьба, обследования у всех врачей и много-много процедур дополнительных по вашему желанию☺️ Если хотите, потом вам о них расскажу. В Киваче я уже 5-й раз. И врачи очень хвалят меня и удивлены в каком хорошем состоянии нынче у меня Здоровье! А всё лишь потому что я разобралась с мозгами, гормонами и питанием. Отказ от сахара вообще творит чудеса! У меня прошли несколько хронических заболеваний и иммунитет железный?? Спрашивайте в комментариях , если что вас интересует -отвечу сразу как смогу?
Ранее Анфиса Чехова показала фото 20-летней давности.