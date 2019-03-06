"Есть чем гордиться!": Анфиса Чехова показала аппетитные формы в купальнике

6 марта 2019, 02:42

Знаменитость заметно похудела, и хвастается фигурой.

Анфиса Чехова
Анфиса Чехова похвасталась постройневшей фигурой / Instagram Анфиса Чехова

41-летняя российская телеведущая и актриса Анфиса Чехова отдыхает на Мальдивах, и неустанно делится с поклонниками фото с райского курорта.

На снимках, которые знаменитость показала на своей странице в Instagram, она запечатлена в раздельном купальнике с необычным принтом, демонстрируя все достоинства своей фигуры.

"Есть фотографии, которые гарантированно взрывают мой инстаграм! Это фото в купальниках.Вы бросаетесь хвалить мою фигуру (спасибо вам за добрые слова) или ругать (ну, тут уж на вкус и цвет товарищей нет). Обсуждать мои параметры, худая-толстая, выискивать следы фотошопа, обсуждать купальник. А вы что скажете, как вам купальник? Вы раньше ругали меня, что трусики слишком закрытые, пупка не видно? Так ок?", - поинтересовалась у полконников артистка.

Поклонники отметили, что артистке есть чем гордиться, и оставили десятки комплиментов ее фигуре.

"Богиня наша! Ох, мужчины, держитесь!", "Анфиса, фигура идеальная, Вы прекрасны", "Анфиса, прекрасные формы! Есть чем гордиться!", "Фигурка у вас офигенная. Прям талия, бедра, грудь все гармонично и красиво. Ну купальник тоже хороший", - писали юзеры.

Есть фотографии, которые гарантированно взрывают мой инстаграм! Это фото в купальниках☺️ Вы бросаетесь хвалить мою фигуру ( спасибо вам за добрые слова) или ругать ( ну, тут уж на вкус и цвет товарищей нет?), Обсуждать мои параметры, худая-толстая, выискивать следы фотошопа, обсуждать купальник. Предлагаю на этом фото сделать акцент на купальнике, потому как я от него просто в оргазмическом восторге! Вот уже 3-й год, перед отдыхами я оголтело бегу на страничку @shop_summer в поисках свежей крови??? У них столько летней красоты и сексуальности? И платья и купальники, шорты, комбезы, сарафаны. Я даже пляжную авоську себе отхватила и не нарадуюсь, таская в ней крема от солнца и воду? Белое платье на вчерашнем вечернем фото тоже их рук дело! А главное, что купальники у них есть на мои пышные фомы! И это Счастье??? В общем, признаюсь в любви моему любимому дилеру курортных одежд @shop_summer ❤️❤️❤️ А вы что скажете, как вам купальник? Вы раньше ругали меня, что трусики слишком закрытые, пупка не видно? Так ок? #maldives #мальдивы2019 #летоморепляж #купальник2019

Публикация от Anfisa Chekhova (@achekhova)

Ранее Анфиса Чехова показала пышную грудь топлес.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Анфиса Чехова
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Все новости

03:15
"Весьма хитро": социолог объяснил, зачем Садовый снялся с выборов 2019
02:42
"Есть чем гордиться!": Анфиса Чехова показала аппетитные формы в купальнике
01:58
Прикольні привітання з наступаючим 8 Березня для найулюбленіших людей Фото Видео
01:22
"Осталась бы нищей": музыкальный критик одобрил отказ Maruv от Евровидения
00:39
The Prodigy рассказали о будущем группы после смерти вокалиста
00:17
Швыряют куски сыра в лицо: Сеть взорвал странный флешмоб
05 марта, вторник
23:56
"Главное, чтобы не рухнул": эксперт пояснил, что Украине делать с Крымским мостом
23:31
Румынские пограничники задержали партию героина, не замеченную украинской таможней
23:05
Tayanna указала на причину, заставившую ее отказаться от Евровидения
22:41
В США требуют рассекретить госзаказ Укроборонпрома Видео
22:15
Google учел жалобы депутатов Госдумы об украинском Крыме на картах
22:13
Американский генерал пояснил, почему Украине надо дать новые виды оружия
21:29
"Вонь схожа": Макаревич сравнил скандалы с Серебряковым и Жванецким
20:57
Посол США призвала уволить главу САП Холодницкого
20:25
Самолет-разведчик США дважды подлетел к границам России
19:54
"Дура": Подервянский резко высказался о Maruv и Евровидении Видео
19:40
"Мечта любого мужчины": Даша Астафьева снова показала голые прелести для Playboy
19:18
В ГПУ отрицают связь убитого в Киеве ювелира с делом бриллиантовых прокуроров Видео
19:06
В Сеть выложили зрелищный трейлер последнего сезона Игры Престолов
18:41
Восемь выводов из "дела Гладковского" мнение
18:37
Пашинский, Госдеп США или айтишник: Бигус озвучил версии источника по хищениям в оборонке Видео
18:35
Кому в Украине жить лучше всех: стало известно, сколько в стране долларовых миллиардеров
18:13
"Пузатый дядька в растянутом свитере": Ницой и Червоненко устроили ссору в прямом эфире
18:05
Шансы вернуть в Украину миллионы Януковича исчезают с каждым годом – Deutsche Welle
17:43
В "Укрзализныце" "объявили войну" линолеуму и ковровым дорожкам в поездах
17:15
Коррупция в оборонке: В НАБУ открыли дело по "откату Гладковского"
17:06
Рост налогооблажения и заоблачные штрафы: о чем идет речь в законпроекте по ФОП для IT-сектора
16:55
Засудивший путинского пропагандиста Киселева архитектор решил "пустить его по миру"
16:38
Батькивщина через суд доказала незаконность действующей цены на газ
15:58
Тарифы на тепло: в Минсоцполитики рассказали об очередных изменениях
15:47
"Какая грудь!": Ани Лорак покрасовалась в топе без бюстгальтера
15:32
"Символ смены поколений": Коломойский заявил, что Украине нужны "миллионы Зеленских" Видео
15:06
В Киеве убили "владельца" камешков бриллиантового прокурора Фото Видео
14:59
Журналист рассказал о четвертом подозреваемом в отравлении Скрипалей
14:58
Спустя 66 лет после смерти Сталина у руля стоит его уменьшенная копия мнение
14:58
Боец ВСУ дотла сжег укрепление боевиков: опубликовано изумительно яркое видео Видео
14:36
Никаких откатов: В Укроборонпроме категорически опровергли о махинациях с приборами для самолетов
14:24
Группа Агонь выпустила ремикс на свой хит в стиле The Prodigy Видео
14:20
Катера Росгвардии перебросили для патрулирования Крымского моста Видео
13:51
Таисия Повалий впервые станет бабушкой
13:46
Журналисты подсчитали барыши завода Порошенко за время войны Видео
13:08
Как красиво и легко сделать букет из конфет и фруктов своими руками на 8 Марта 2019 Фото Видео
13:06
Смогут ли Россия и Китай отобрать у США статус мирового жандарма мнение
13:03
"Вот это эффектно": заметно похудевшая Лолита покрасовалась в стильном платье
12:52
"Под плинтус?": Лукашенко потребовал от Кремля прекратить истерику
12:23
"Весна ворвется": синоптик порадовала прогнозом погоды на 8 марта Видео
12:11
"Мы готовы": Лукашенко по-новому заговорил об объединении Беларуси и России Видео
12:04
У кого есть реальные шансы выйти во второй тур выборов мнение
11:58
Издевательства и избиения: журналисты рассказали о жестоких случаях буллинга в украинских школах Видео
11:46
Смесь Rammstein и Maruv: новые фавориты Евровидения-2019 БДСМ-группа Hatari Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять
Подписывайтесь на наш
канал в Telegram
Узнавайте первыми все
самое важное и интересное
Подписаться