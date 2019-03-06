"Есть чем гордиться!": Анфиса Чехова показала аппетитные формы в купальнике

Анфиса Чехова похвасталась постройневшей фигурой / Instagram Анфиса Чехова

41-летняя российская телеведущая и актриса Анфиса Чехова отдыхает на Мальдивах, и неустанно делится с поклонниками фото с райского курорта.

На снимках, которые знаменитость показала на своей странице в Instagram, она запечатлена в раздельном купальнике с необычным принтом, демонстрируя все достоинства своей фигуры.

"Есть фотографии, которые гарантированно взрывают мой инстаграм! Это фото в купальниках.Вы бросаетесь хвалить мою фигуру (спасибо вам за добрые слова) или ругать (ну, тут уж на вкус и цвет товарищей нет). Обсуждать мои параметры, худая-толстая, выискивать следы фотошопа, обсуждать купальник. А вы что скажете, как вам купальник? Вы раньше ругали меня, что трусики слишком закрытые, пупка не видно? Так ок?", - поинтересовалась у полконников артистка.

Поклонники отметили, что артистке есть чем гордиться, и оставили десятки комплиментов ее фигуре.

"Богиня наша! Ох, мужчины, держитесь!", "Анфиса, фигура идеальная, Вы прекрасны", "Анфиса, прекрасные формы! Есть чем гордиться!", "Фигурка у вас офигенная. Прям талия, бедра, грудь все гармонично и красиво. Ну купальник тоже хороший", - писали юзеры.

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