Анфиса Чехова похвасталась аппетитными формами на курорте

Анфиса Чехова показала фото с отдыха в ОАЭ / Instagram Анфиса Чехова

41-летняя российская телеведущая и актриса Анфиса Чехова порадовала поклонников новой порцией фото с отдыха. Если раньше ведущая наслаждалась пляжами Мальдив, то сейчас она нежится под солнцем в Объединенных Арабских Эмиратах.

На снимках, которые знаменитость показала на своей странице в Instagram, она позирует в слитном синем купальнике. Пляжный наряд выгодно подчеркивает ее аппетитные формы, делая талию нереально узкой.

"Нереальная талия! Красивая вы, Анфиса!", "Невозможно хороша", "Сейчас мужики, если они здесь есть, подтянули пивные животы и сглотнули слюну", "Фигура очень хорошая. Как песочные часики", - отреагировали подписчики.

Ранее Анфиса Чехова порадовала фанатов, упаковав пышные формы в купальник.