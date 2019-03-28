Дочь Эминема похвасталась аппетитными формами в бикини

Хейли Скотт показала фигуру в купальнике / instagram/hailiescott1

Дочь известного американского рэпера Эминема Хейли Скотт удивила поклонников фото в бикини. Девушка крайне редко публикует фото в купальнике, снимки в бикини – и вовсе табу.

Поэтому фото 23-летней красавицы в Instagram вызвали небывалый ажиотаж. На кадрах Хейли запечатлена в желтом купальнике, который подчеркивает ее загар, и похвасталась подтянутым животом.

Снимки набрали в два раза больше лайков, чем ее обычные фото – более 200 тысяч отметок, и сотни комментариев с комплиментами и восхищением фигурой Хейли.

Хейли Скотт покрасовалась в желтом бикини / instagram/hailiescott1

Хейли Скотт показала подтянутый животик / instagram/hailiescott1

Ранее Эминем показал собственную смерть в новом жутком клипе.