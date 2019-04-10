"Похлопала себя по промежности": Волочкова на шоу Малахова сняла трусы

10 апреля 2019, 10:39

Малахов оставил возможность комментировать у себя в соцсети – и уж тут пользователи оторвались по-полной.

Анастасия Волочкова
Волочкова на шоу Малахова сняла трусы / Instagram Волочковой

Одиозная российская балерина Анастасия Волочкова, которая стала героиней нового выпуска шоу Андрея Малахова, поделилась у себя в Instagram роликом, как купается в ледяной купели.

При этом, разоблачаясь для купания, Волочкова случайно сняла с себя плавки. Затем балерина окунулась в холодную воду и не упустила возможность в очередной раз продемонстрировать свой фирменный шпагат.

"В отличие от "псевдо" подружки, роющейся в шкафах моего дома, ко мне пришел Андрей Малахов – светлый человек. Я не запрещала ему заглянуть в каждый уголок моего дома и моей души, затронув жизненные темы. Он показал меня такой, какая я есть", – изошла в комплиментах Волочкова.

Читайте такжеТаинственная и значимая дата: Волочкова в бане уселась на шпагат и эротично простоналаПри этом комментарии к своему посту Анастасия закрыла. А вот Малахов возможность комментировать их совместный с Волочковой снимок оставил – и уж тут пользователи оторвались по-полной. Стоит отметить, что под фото нет практически ни одного позитивного комментария.

"Да все было прилично, похлопала себя по промежности, как всегда", – описала содержание программы valeria_winters.

"Только ноги раздвигала пол передачи... Не на что смотреть было и противно слушать бред этой сивой кривопальцевой кобылы. Слезки свои лицемерные сидела пускала. Потом в баню помчалась в труханах (могла б уже и без) все равно все всё уже видели!" – дополнила описание шоу linazemlin88.

"Андрей! Она же вас оскорбила! Назвала геем! Насмехалась! А вы теперь с ней лобзаетесь в десна???? Капец!" – возмущается __notanya__

Недовольна и marusiaklimova5452: "Да сколько можно показывать этого леБл*дя?! У вас больше тем нет для обсуждений?! Волочкова больная женщина, она психически ненормальная. Разве будет нормальная женщина трусы на камеру показывать, рассказывать сколько мужиков ее тр*хает и в каких позах. Это не женщина, это помойная яма. Какая она аморальная, бесстыжая и наглая. Мать оболгала, мужа, дочь, кругом завистники. А чем Анастасия лучше?? Стыдно слушать как из ее рта, как из помойки, льется гадость. Всех она обосрала, и своих коллег, и семью, и друзей. Вечная невеста, ни один порядочный человек не женится на этой отвратительной тетке. Врет постоянно, наврала про аборт и Керри. Пропила свою совесть, честь и стыд. Позор нашему телевидению, вы за счет хайпа поднимаете свой рейтинг. Вы не хотите работать и создавать новые проекты".

"Вот молодец Волочкова! Каждую неделю новую тему придумывает! Денежку зарабатывает на шоу! Что же нового с ней приключится в скором времени? Какая новая "беда" накроет Настюху? И грабили ее! И шофер у нее гад, и прислуга ворует! Муж – и тот обокрал! Все ждут, что дальше? Смена пола? Беременность?" – иронизирует kroshka.gu.

Ранее Анастасия Волочкова взьелась на Собчак из-за фаллоимитатора. Балерина назвала телеведущую Ксению Собчак ехидной и бессовестной.

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Анастасия Волочкова Андрей Малахов
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