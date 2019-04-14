"Все тело в засосах": юную бывшую любовницу Гуфа изнасиловали в ночном клубе

Яна Шевцова / Teleprogramma.pro

18-летняя Яна Шевцова, ставшая известная общественности своим скандальным романом с популярным рэппером Алексеем "Гуфом" Долматовым, подала в полицию заявление о своем изнасиловании.

По ее словам, сексуальному насилию она подверглась в одном из ночных клубов северного российского города Ханты-Мансийск, в котором она выступала с танцевально-концертной программой, сообщает портал Стархит.

Работник клуба якобы подсыпал Шевцовой некий препарат в напиток, после чего Яна "отрубилась". Очнувшись, девушка поняла, что была изнасилована.

"Проснулась, посмотрела на себя в зеркало и ужаснулась: тело усыпано засосами, а еще жутко болели голова и низ живота", - рассказала она.

Медики уже подтвердили факт изнасилования Шевцовой. Сейчас по делу ведется доследственная проверка. Девушка также утверждает, что в клубе ей не заплатили обещанный гонорар - 120 тысяч рублей.

Напомним, Шевцова стала скандально известна, когда рассказала журналистам о том, что в 16 лет стала любовницей Гуфа, а потом шантажировала его секс-фото. Позднее она ненадолго стала участицей реалити-шоу "Дом-2", где отметилась исполнением стриптиза в прямом эфире.