Юная экс-любовница Гуфа устроила стриптиз в "Доме-2": опубликовано видео

Яна Шевцова / Instagram

Юная жительница российского Екатеринбурга, Яна Шевцова, ставшая известной в СМИ после романа с рэпером Гуфом (Алексеем Долматовым) устроила эротическую выходку на реалити-шоу "Дом-2".

Девушка, не успев толком познакомиться с участниками шоу, она исполнила на виду довольно откровенный танец с элементами стриптиза и показом своих трусов.

Ранее Шевцова прямо заявляла, что планирует "закрутить роман" с одним из участников "Дома-2". "Да, я скоро стану участницей проекта. Я не смотрю "Дом-2", но мне часто на глаза попадались снимки Захара Саленко. Буду бороться за него. Насколько мне известно, сейчас он свободен. Если надо будет, стану его любовницей", - заявляла они.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Шевцова шантажировала Гуфа интимными фото.