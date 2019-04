Беременная Подкопаева побывала на шоу Лорак в Берлине

Беременная Подкопаева побывала на шоу звездной подруги Лорак / instagram.com/anilorak

Известная украинская гимнастка и призер Олимпийских игр Лилия Подкопаева, которая снова беременна, показала фанатам фото и видео с шоу Diva своей подруги украинской певицы Ани Лорак, которое прошло в Берлине.

На своей странице в Instagram беременная Подкопаева настолько восхитилась выступлением звездной подруги, что растрогалась до слез.

"About last night. Фантастическая, нереальная, невероятная, волшебная Ани Лорак. Твое шоу Diva вызывает море чувств и океан эмоций. Отличная постановка, спецэффекты, костюмы, оригинальные решения! Хочется пересматривать вновь и вновь, чтобы уловить все самые мельчайшие детали. Это было настолько потрясающе, вот просто до слез.... ! Браво! Much love", - подписала фото и видео спортсменка.

На снимке Лорак запечатлена в черном кружевном платье, пиджаке в тон и туфлях на каблуке, а Подкопаева выбрала черную футболку, джинсы, клетчатый пиджак и белые кроссовки.

"А что у Дивы с лицом? Была такая красавица, а стала тетка без возраста, испорченная пластикой", "Ваша дружба - это пример для многих! Сколько бы километров вас не разделяло, сколько бы вы не виделись, вы все равно продолжаете быть друг для друга очень близкими людьми! Самые настоящие сестры", "Дружба и поддержка так много значат!", - писали юзеры.

