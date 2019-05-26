"Затр*хали-замучили?": Глюкоза показала провокационное фото

Глюкоза нарвалась на критику от фанатов / instagram.com/chistyakova_ionova

Российская поп-певица Глюкоза (Наталья Чистякова-Ионова) нарвалась на жесткую критику из-за откровенного фото и видео в сети.

На своей странице в Instagram знаменитость показала бэкстейдж и снимок с фотосессии со знаменитым фотографом из США Дейва Машегейна.

Так, певица примерила несколько откровенных нарядов, среди которых: прозрачный черный лифчик, откровенные боди с глубоким декольте и провокационные позы.

Подписчики пристыдили артистку, отметив, что так наряжаться стоит лишь для мужа, а не выставлять фото на всеобщее обозрение.

"В стильной одежде лучше, а так как из дешевого порно", - написала shkliarlarisa.

"Что с лицом: затр*хали-замучили? Какая-то тоскливая порнушница", - отметила ms.murmure.

"Баба рехнулась окончательно, срочно санитаров!", - возмутился sheldon77755.

"Нескромно до вульгарности и бесстыжести. Это - для мужа!", - считает whitelotusssss.

Глюкоза покрасовалась в откровенном боди / instagram.com/chistyakova_ionova

Ранее Глюкоза показала стройную фигуру в пикантной позе.