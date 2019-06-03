Прозрачный наряд и колготы в сетку: Надя Дорофеева покорила сеть смелым нарядом

Надя Дорофеева покрасовалась в смелом наряде / instagram.com/nadyadorofeeva

Украинская певица, участница группы Время и Стекло Надя Дорофеева 1 июня выступила на шоу Monatik LOVE IT ритм на НСК Олимпийский.

Артисты порадовали фанатов песней Глубоко. Фото, на котором артистка запечатлена за 5 минут до появления перед поклонниками, она разместила на своей странице в Instagram.

Для выступления Надя выбрала наряд от украинского дизайнера Ивана Фролова: черный боди, полупрозрачная цветная накидка и колготы в сетку.

"Какая вчера была сумасшедшая энергетика на Олимпийском. Фото за 5 минут до выхода... Такая серьезная. Отдельное спасибо за мой костюм невероятному Ивану Фролову", - написала певица.

Поклонники расхвалили наряд Дорофеевой, и поблагодарили за незабываемое выступление.

"Какая красивенная, какой костюм!", - написала irina_maydanovich.

"Какая красавица! Выступили нереально офигенно", - отметила nadyaxmilk.

"Шикарна, ну а ваш номер пустил очень много мурашек по телу. Вот что бывает, когда сходятся мегаталантливые люди", - считает nadyadorofeevaaa_.

Надя Дорофеева покрасовалась в дерзком образе / instagram.com/nadyadorofeeva

Ранее Надя Дорофеева удивила сеть фото в образе гопницы.