Обожгла: Тина Кароль сводит с ума откровенным нарядом

6 июня 2019, 10:55

Украинская певица Тина Кароль взбудоражила поклонников пикантным фото, сразу подняв градус жары выше крыши.

Тина Кароль
Тина Кароль поделилась пикантным фото/ instagram.com/tina_karol/

Снимок в шикарном вечернем платье Тина Кароль опубликовала в своем Instagram.

На фото она примерила черное вечернее платье с бретельками-ниточками.

Причем певица соблазнительно позировала, подтянув платье на одной ножке вверх почти до бедра. Подобный ракурс очень выгодно подчеркнул все соблазнительные формы Тины, - учитывая открытый верх, девушка буквально свела с ума фанатов, о чем они поспешили заявить.

Тина Кароль
Тина Кароль впечатлила горячим фото / instagram.com/tina_karol/

Они буквально забросали Тину Кароль лайками и комплиментами:

"И СЕРДЦЕ БИТЬСЯ ПЕРЕСТАЛО", "Ух жарко чёт стало", "Обожгла", "У меня приступппп. Можно оплатить счет в больнице?", и сотни подобных.

Меньше чем за 50 минут фото Тины набрало 12,5 тысяч лайков.

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