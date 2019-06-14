"Судороги, а не танцы": полуголую Ольгу Бузову разнесли за странные видео

Ольга Бузова нарвалась на жесткую критику сети из-за странных видео / instagram.com/buzova86

Российская певица Ольга Бузова, которая озадачила своих поклонников меняющимся размером груди, нарвалась на жесткую критику своих поклонников из-за странных видео с отдыха в Турции.

Певица на своей странице в Instagram выложила серию видео, из-за которых ее подняли на смех ее же подписчики.

Во всех роликах Бузова демонстрирует "костлявую" фигуру, двигаясь так, словно у нее судороги, считают фанаты.

На первом, по мнению певицы, сексуальном видео, она обливала себя водой со шланга, стараясь изгибаться и эротично приоткрывать рот.

Позже артистка поплескалась в море, танцуя под свою песню Водица.

Подписчики принялись с жаром критиковать и фигуру Оли, и ее танцевальные умения.

"Доска и два соска", - написала _app.olinaria_.

"Я долго терпела, но не могу больше. Ни на что не намекаю, просто вопрос: Оля, ты еб*нутая?", - возмутилась lusia_krapiva

"Танцы не твое, пение не твое, до и сексуальность тоже не про тебя", - отметила look_kimi.

"Как будто с зоопарка животное сбежало", - считает w_eviiii.

"Судороги, а не танцы", - andreevna.

Ранее Ольга Бузова разозлила сеть пикантными фото в бикини.