"Судороги, а не танцы": полуголую Ольгу Бузову разнесли за странные видео

Певице давно не устраивали такую выволочку обозленными комментариями.
Российская певица Ольга Бузова, которая озадачила своих поклонников меняющимся размером груди, нарвалась на жесткую критику своих поклонников из-за странных видео с отдыха в Турции.
Певица на своей странице в Instagram выложила серию видео, из-за которых ее подняли на смех ее же подписчики.
Во всех роликах Бузова демонстрирует "костлявую" фигуру, двигаясь так, словно у нее судороги, считают фанаты.
На первом, по мнению певицы, сексуальном видео, она обливала себя водой со шланга, стараясь изгибаться и эротично приоткрывать рот.
Позже артистка поплескалась в море, танцуя под свою песню Водица.
Вы помните про мой флешмоб ?Под мою песню вам больше нравится снимать Видео в воде ??????поэтому все, кто на море или с водицей, снимайте себя и ставьте хэштег #водица?_флешмоб ?? отмечайте меня ??? Победителей объявлю через месяц, и по традиции лучшие будут у меня в ленте или сторис ?#водица? И смотрите клип по шапке в профиля ???
Подписчики принялись с жаром критиковать и фигуру Оли, и ее танцевальные умения.
"Доска и два соска", - написала _app.olinaria_.
"Я долго терпела, но не могу больше. Ни на что не намекаю, просто вопрос: Оля, ты еб*нутая?", - возмутилась lusia_krapiva
"Танцы не твое, пение не твое, до и сексуальность тоже не про тебя", - отметила look_kimi.
"Как будто с зоопарка животное сбежало", - считает w_eviiii.
"Судороги, а не танцы", - andreevna.
Ранее Ольга Бузова разозлила сеть пикантными фото в бикини.