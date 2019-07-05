"Го*но вместо мозгов": Собчак резко ответила критикующим фото раздетого сына

Ксения Собчак традиционно использовала крепкое словцо / instagram.com/xenia_sobchak

Российская телеведущая и политик, экс-кандидат в президенты Российской Федерации Ксения Собчак без лишних сантиментов ответила комментаторам своего блога, которым не понравился снимок ее сына Платона на пляже без нижнего белья.

"Почитала я комментарии под постом… и задумалась. Люди, почему у вас го*но вместо мозгов?" – написала Собчак.

По мнению ведущей, нет ничего предосудительно в снимках обнаженных детей, тем более, что ракурс выбран "со спины".

"Полиция нравов в лице #яжематерей, - следите, пожалуйста, за своими детьми", - с сарказмом отметила Собчак.

Телеведущая подчеркнула, что интерес педофилов к фото возможен лишь после того, как комментаторы начали массово об этом писать.

"Может, проблема в зрителе? Мне бы в голову такое прийти не могло, но вам-то приходит! Мне дико получать такие комментарии", - призналась она.

/ Фото: Instagram/xenia_sobchak

Снимок маленького Платона на море Собчак опубликовала 4 июля. Звездная мама показала, как сын на пляже принимает нагишом солнечные ванны и греется на песке.

Напомним, Собчак побывала в подмосковном доме российского короля поп-сцены Филиппа Киркорова и назвала после этого себя "дешевым нищебродом".