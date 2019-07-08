Голос дети 5: что известно о победителе Зазарашвили Александре

8 июля 2019, 11:23

В финале шоу Голос Діти 7 июля был избран победитель сезона, которым стал Зазарашвили Александр родом из Грузии. Что о нем известно, и какой его путь к победе - читай на сайте Главред.

Александр Зазарашвили
Александр Зазарашвили / скриншот

В результате зрительского голосования на 7 эфире шоу Голос Діти 5 победил 12-летний грузинский певец Александр Зазарашвили.

Мальчик победил по результатам зрительского голосования, которое бесспорно принесло ему победу.

В финале он соревновался за победу с другими детьми - Варварой Кошевой, Кариной Столабой, Никитой Ачкасовым, Ярославом Карпюком и Вероникой Морской.

Александр Зазарашвили приехал из горного села в Грузии. Его мечта – стать солистом оперного театра Ла Скала. Как отметил однажды юный певец, своими стараниями на сцене он намерен помогать детям-сиротам и жертвовать на их нужды часть своих гонораров.

В его семье - шестеро детей, и она такая большая благодаря большому доброму сердцу Александра.

Голос 5 победитель - Александр Зазарашвили
Голос 5 победитель - Александр Зазарашвили / скриншот

В свои 12 лет парень успел отличиться по-настоящему взрослым поступком – уговорил родителей усыновить четырех соседских детей, чьи мама и папа погибли в результате ДТП. Семья Саши живет довольно скромно, при этом близкие полностью поддерживают его творческие начинания и всячески способствуют развитию уникального таланта.

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Голос Дети 5 сезон 1 выпуск смотреть онлайн: выбор вслепую – Саша Зазарашвили – All by myself

Невероятно сильное исполнение песни "All by myself" на слепых прослушиваниях в 1 выпуске очаровало судей, которые мгновенно обернули к ему все кресла. После выполнения еще одной проникновенной грузинской песни по просьбе Джамалы, он избрал тренерами на проекте группу "Время и стекло".

"Когда ко мне развернулись три кресла, выполнилась моя сокровенная мечт", - признался он.

Голос Дети 5 сезон 5 выпуск смотреть онлайн: бои – Александр Зазарашвили, Максим Комисарчук и Мария Магильная – Halo

На вокальных боях он сошелся на одной сцене с Максимом Комисарчуком и Марией Магильной и исполнил песню Бейонсе "Halo". Надя Дорофеева и Позитив (Алексей Завгородний) подарили ему "билет" в дальнейшее будущее шоу.

"Я очень тронут, что мои песни касаются сердец людей, и я чувствую магическую связь между нами", - сказал Александр.

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Причем, его тренеры пообещали, что голос Саши всколыхнет не только шоу Голос, но и весь мир.

Голос Дети 5 сезон 6 выпуск смотреть онлайн: нокауты – Александр Зазарашвили – Who's Lovin You

Александр Зазарашвили остался на самый финал шестого выпуска. Он исполнил песню  Jackson 5 - Who's Loving You, и сразу же прошел в суперфинал шоу, хотя так сильно волновался. Сразу вслед за ним Дорофеева и Позитив отправили в суперфинал Карину Столабу.

Голос Дети 5 сезон 7 выпуск смотреть онлайн: суперфинал – Александр Зазарашвили – Once in the Street

В суперфинале конкурса Александр исполнил песню, с которой пришел на кастинг – All by myself Эрика Кармена, а также песню Once in the Street Нино Катамадзе и, вместе с тренерами – Надеждой Дорофеевой и Алексеем Завгородним – и Кариной Солабой песню Кузьмы Скрябина Люди, як кораблі.

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Голос Дети 5 сезон 7 выпуск смотреть онлайн: суперфинал – Александр Зазарашвили – Люди, як кораблі

В этой песне Александр впервые спел на украинском языке, хотя разговаривал все время исключительно по-грузински, а пел по английски и грузински.

Во втором этапе суперфинала парень выполнил трек, с которым выступал на слепых прослушиваниях – хит Селин Дион All Вy Мyself. Он выступил, когда уже все голоса зрителей были подсчитаны, и это была шикарная песня в невероятном исполнении.

Голос Дети 5 сезон 7 выпуск смотреть онлайн: суперфинал – Александр Зазарашвили – All by myself

Напомним, шоу Голос Діти является адаптацией нидерландского формата компании Talpa The Voice Kids. Концепция проекта: к детям относятся, как к взрослым артистам. Все участники поют вживую, под аккомпанемент оркестра. В шоу есть три звездных тренера, каждый из которых представляет определенный сценический жанр. 

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