Мокрая Maruv устроила горячие танцы с телеведущим 1+1

Maruv и Даниэль Салем устроили настоящее противостояние с горячими мокрыми танцами, так что пар пошел во все стороны.
Maruv и Даниэль Салем записали горячее видео для шоу Танці з зірками 2019, в котором оба примут участие осенью.
Видео опубликовано на официальной странице шоу в соцсетях.
Образ Maruv, как всегда, вызывающий: латексное боди и высокие каблуки. Салем же продемонстрировал накачанный торс, расстегнув мокрую рубашку.
Они плескались и почти боролись в воде, а Maruv не удержалась от того, чтобы отталкивать телеведущего ногой движением, которое она часто использует во время своих выступлений.
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Ранее Maruv приняла вызов от Даниэля Салема, который обратился к Наде Дорофеевой и Maruv.
Сама певица бросила вызов реперу Сереге, Анна Ризатдиновой и коллеге Нади Дорофеевой Позитиву.