Мокрая Maruv устроила горячие танцы с телеведущим 1+1

Maruv и Даниэль Салем / скриншот

Maruv и Даниэль Салем записали горячее видео для шоу Танці з зірками 2019, в котором оба примут участие осенью.

Видео опубликовано на официальной странице шоу в соцсетях.

Образ Maruv, как всегда, вызывающий: латексное боди и высокие каблуки. Салем же продемонстрировал накачанный торс, расстегнув мокрую рубашку.

Они плескались и почти боролись в воде, а Maruv не удержалась от того, чтобы отталкивать телеведущего ногой движением, которое она часто использует во время своих выступлений.

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Тнаці з зірками 2019: Maruv и Даниэль Салем / скриншот

Ранее Maruv приняла вызов от Даниэля Салема, который обратился к Наде Дорофеевой и Maruv.

Сама певица бросила вызов реперу Сереге, Анна Ризатдиновой и коллеге Нади Дорофеевой Позитиву.