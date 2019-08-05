"Зашкаливает стыдоба": Анфиса Чехова разделась в душе

5 августа 2019, 17:15

Российская ведущая Анфиса Чехова Продемонстрировала свои завидные формы в фотосессии, где она сама поливала себя водой.

Анфиса Чехова
Анфиса Чехова / Instagram

Анфиса Чехова снялась в новой горячей фотосессии под душем перед витражным окном в одной из высоток Москвы.

Фото из своей горячей фотосессии, для которой она разделась до крошечного бикини, Анфиса Чехова опубликовала в Instagram.

"Доброе утро! Какое фото лучше?", - написала Чехова.

На фото она позирует в комнате с полом из плиток, большим панорамным окном и под душем. Она разделать до крошечной комбинации синего цвет с кружевами, и бесстрашно полезла под воду, намочив и волосы и предполагаемый макияж.

Анфиса сексуально попозировала под тропическим душем, поворачиваясь бедрами, выпячивая грудь и оттопыривая ягодицы.

Она продемонстрировала свои татуировки, больше всего из них заметна под грудью.

И не забыла покрутится так, чтобы со всех сторон была оценена ее евероятных объямов грудь.

  • Анфиса Чехова Instagram
  • Анфиса Чехова Instagram
  • Анфиса Чехова Instagram
  • Анфиса Чехова Instagram
  • Анфиса Чехова Instagram

Поклонники не смогли остаться в стороне и поспешили со своими комментариями - позитивными и негативными.

"Уже зашкаливает эта стыдоба, надоело смотреть на жирных коров", "ак держать, Детка!!! Ты - Лучшая!!!!!", "Анфиса вы шикарна", "Все фото секси", "Все хороши, я готов любую взять", "Я не понимаю, как могут устоять перед такой красотою , особи мужского полу? ", "Очень красивая!.Дурак ваш бывший ,такую шикарную девушку потерял!!!", - пишут поклонники.

Ранее Дженнифер Лопес показала зад и устроила тверкинг на концерте в Москве. Певица устроила такие пляски, что разорвала свой костюм, и несколько раз меняла наряды.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Анфиса Чехова новости шоу бизнеса
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Все новости

17:25
"РПЦ головного мозга": российский поп повеселил сеть бреднями о разговоре с Дарвином
17:15
"Зашкаливает стыдоба": Анфиса Чехова разделась в душе Фото
17:07
Путин рассказал, как Россия поступит после разрыва ракетного договора с США
17:00
Эксперт предупредил, когда Украине грозит доллар по 30 грн
16:36
Чемпионка мира по фитнес-бикини "разгромила" быстрые методы похудения
16:17
Два десятка россиян устроили мордобой в центре Кракова (фото)
16:15
В Слуге народа поведали, что Зеленский будет обсуждать с Трампом
16:04
Эйфория: официальный саундрек перепела Зендая и Labrinth Видео
15:54
Под Киевом внезапно выпал снег: фото
15:52
Эксперт предупредила, каким городам Украины грозит почасовая подача воды Видео
15:50
Жеребьевка Лиги Европы: Заря и Мариуполь узнали соперников
15:48
У Зеленского рассказали, когда украинцы смогут голосовать онлайн на выборах
15:29
Zaxidfest приглашает бесплатно посетить фестиваль участникам АТО и ООС реклама
15:21
В России жуткое ЧП: пожар в воинской части, взрывы на складе с боеприпасами Видео
15:17
На Киевщине таксист приковал пассажира цепью в подвале гаража (фото)
14:58
Дженнифер Лопес показала зад и устроила тверкинг на концерте в Москве Видео
14:54
Стали известны имена утонувших во время шторма спортсменок
14:45
СМИ опубликовали полный список кандидатур от Слуги народа на должности в новой Раде
14:35
Кличко укатил в отпуск с разрешения Зеленского
14:33
Нардеп Палатный предложил существенно снизить налоги для молодежи
14:31
Жерсон Родригес может сыграть за Динамо против Брюгге
14:18
В Крыму утонули две известные российские спортсменки
14:17
В США рассказали, когда вмажут новыми санкциями по России
14:09
Какое наследство оставил Вилли Токарев после смерти
14:06
Готовьте "план Б": эксперт спрогнозировал действия Кремля в Украине
13:56
Брюгге - Динамо: где смотреть, кто судьи, прогнозы букмекеров
13:41
Динамо узнало потенциальных противников по плей-офф отборочного турнира Лиги чемпионов
13:34
Х-Фактор 2019: Кондратюка довели до слез в новом сезоне
13:30
Жеребьевка четвертого раунда Лиги чемпионов: онлайн-трансляция
13:24
Синоптик рассказала, когда в Украину вернется 30-градусная жара Видео
13:17
Живой и бодрый президент Туркменистана впервые появился на ТВ после слухов о смерти Видео
13:07
Самоубийства и аварии: астролог предупредил об опасностях недели
13:06
В России во сне умерла известная футболистка
12:57
Названа дата рандеву Зеленского и Трампа Видео
12:51
Брюгге подписал победителя Лиги чемпионов
12:33
"Что с писей?": Надя Дорофеева взбудоражила интимным фото
12:29
Люди там больше не живут: в Сети показали "конец света" в Широкино  - жуткие фото Фото
12:27
"Дешевая гопота": активист разнес Зеленского за наезды на депутатов Видео
12:26
Пресс-служба Зе-команды опозорилась, "поменяв пол" премьеру Индии
12:14
Мариуполь - АЗ Алкмаар: что известно о сопернике Мариуполя по Лиге Европы
12:07
Жена Цекало показала, кем она беременна на УЗИ
12:06
Пойти войной на Украину: озвучена дата масштабного вторжения России
12:05
Заскучали за "совком": россияне рассказали о своем отношении к власти
11:59
"Оргии и алкоголь": в "ДНР" провели развратный молодежный фестиваль
11:31
Жеребьевка четвертого раунда Лиги чемпионов: когда пройдет и где смотреть
11:30
На 85% меньше: в России рухнул экспорт угля в Украину
11:27
"Неприкосновенность" Кличко ценой в 20 миллионов: НАБУ взялось за "взятку" Богдану Видео
11:22
Впервые в истории: Victoria's Secret взяли трансгендера
11:09
"Бабе - цветы": "слуга народа" Беленюк оскандалился в соцсети
10:59
"Пчеломатка": Илон Маск посмеялся над 93-летней королевой Великобритании - фото
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять