"Зашкаливает стыдоба": Анфиса Чехова разделась в душе

Российская ведущая Анфиса Чехова Продемонстрировала свои завидные формы в фотосессии, где она сама поливала себя водой.
Анфиса Чехова снялась в новой горячей фотосессии под душем перед витражным окном в одной из высоток Москвы.
Фото из своей горячей фотосессии, для которой она разделась до крошечного бикини, Анфиса Чехова опубликовала в Instagram.
"Доброе утро! Какое фото лучше?", - написала Чехова.
На фото она позирует в комнате с полом из плиток, большим панорамным окном и под душем. Она разделать до крошечной комбинации синего цвет с кружевами, и бесстрашно полезла под воду, намочив и волосы и предполагаемый макияж.
Анфиса сексуально попозировала под тропическим душем, поворачиваясь бедрами, выпячивая грудь и оттопыривая ягодицы.
Она продемонстрировала свои татуировки, больше всего из них заметна под грудью.
И не забыла покрутится так, чтобы со всех сторон была оценена ее евероятных объямов грудь.
Поклонники не смогли остаться в стороне и поспешили со своими комментариями - позитивными и негативными.
"Уже зашкаливает эта стыдоба, надоело смотреть на жирных коров", "ак держать, Детка!!! Ты - Лучшая!!!!!", "Анфиса вы шикарна", "Все фото секси", "Все хороши, я готов любую взять", "Я не понимаю, как могут устоять перед такой красотою , особи мужского полу? ", "Очень красивая!.Дурак ваш бывший ,такую шикарную девушку потерял!!!", - пишут поклонники.
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