"Зашкаливает стыдоба": Анфиса Чехова разделась в душе

Анфиса Чехова / Instagram

Анфиса Чехова снялась в новой горячей фотосессии под душем перед витражным окном в одной из высоток Москвы.

Фото из своей горячей фотосессии, для которой она разделась до крошечного бикини, Анфиса Чехова опубликовала в Instagram.

"Доброе утро! Какое фото лучше?", - написала Чехова.

На фото она позирует в комнате с полом из плиток, большим панорамным окном и под душем. Она разделать до крошечной комбинации синего цвет с кружевами, и бесстрашно полезла под воду, намочив и волосы и предполагаемый макияж.

Анфиса сексуально попозировала под тропическим душем, поворачиваясь бедрами, выпячивая грудь и оттопыривая ягодицы.

Она продемонстрировала свои татуировки, больше всего из них заметна под грудью.

И не забыла покрутится так, чтобы со всех сторон была оценена ее евероятных объямов грудь.

Поклонники не смогли остаться в стороне и поспешили со своими комментариями - позитивными и негативными.

"Уже зашкаливает эта стыдоба, надоело смотреть на жирных коров", "ак держать, Детка!!! Ты - Лучшая!!!!!", "Анфиса вы шикарна", "Все фото секси", "Все хороши, я готов любую взять", "Я не понимаю, как могут устоять перед такой красотою , особи мужского полу? ", "Очень красивая!.Дурак ваш бывший ,такую шикарную девушку потерял!!!", - пишут поклонники.

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