Подруга Егора Крида получила премию Pornhub Awards 2019

Белла Торн получила премию Pornhub / Instagram

БДСМ-фильм бывшей актрисы Disney беллы Торн был награжден в номинации Vision Award на церемонии Pornhub Awards 2019. Дебютная короткометражка Беллы Торн даже была показана на кинофестивале в Германии.

Церемония награждения Pornhub Awards 2019 прошла на выходных. Белла Торн выложила фото с мероприятия соцсети.

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Короткометражку Она и он впервые показали на кинофестивале в Ольденбурге, теперь она доступна на сайте PornHub в разделе премиум. Сама Торн рассказывала, что это переосмысленная история Ромео и Джульетты с уклоном в тематику БДСМ

В картине снялись актеры из порно. По сюжету парень находит в телефоне девушки неожиданное сообщение, после чего их утро превращается в "вышедшую из-под контроля сексуально заряженную схватку", говорится в пресс-релизе PornHub.

Белла Торн с удовольствием комментирует свое новое творение. Так, она призналась, что съемки порно для нее были довольно интересными и забавными.

"Процесс съемки был довольно интересным, потому что у нас был секс в реальном времени на съёмочной площадке, такое я никогда раньше не снимала. Это довольно забавная обстановка", - сказала девушка.

Белла Торн Он и Она смотреть онлайн на pornhub трейлер фильма:

Как известно, фанаты Егора Крида создали фотопоздравление с Беллой Торн к его дню рождения летом 2019, и американка, которая увидела это творчество, репостнула себе его в сторис, добавив "Happy Birthday". После этого фанаты решили, что Белла Торн с Егором Кридом друзья.

Самой популярной порноактрисой Pornhub Awards 2019 была признана Lana Rhoades, самым популярным порноактером — Jordi El Niño Polla. Johnny Sins и Abella Danger — главные звезды по выбору девушек.