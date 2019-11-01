"Богиня, какие загорелые ножки!": Маша Ефросинина разделась и завела сеть

Маша Ефросинина / Instagram

Украинская телеведущая Маша Ефросинина впечатлила пользователей сетей горячи фото с отдыха в Мексике.

Ефросинина опубликовала откровенное фото с купальнике в своем Instagram.

"Итак, за 10 дней в Мексике: Ливни — 7 дней ( но на наших виллах нам чхать было на дождь ). Упаковка и распаковка чемодана — 10 раз; из шести пар взятой обуви надето — 2 шт. (сильно удобные вьетнамки). Выезд на экскурсии — 2 раза; съедено начос— тонна; выпито текилы — один раз, количество размыто (теперь наша дружба закреплена на века). Новые друзья — носуха Толик, игуана Татьяна и паук..., с..ка, дико страшный! Талия — плюс 2 см; загар — тупо только ноги ( называется, береги лицо от солнца как Марийка). Подкаты — 1 шт.: Мексиканский дедуля на пляже крикнул в мой адрес что-то типа "ух, и жопа!". Сделала вид, что не понимаю испанский...", - написала Маша Ефросинина под фото.

На снимке она позирует на пляже в черном купальнике, который подчеркивает ее загар - как и уточнила Маша - очень загорелые ноги, и бледное лицо. Телеведущая впечатлила шикарной стройной фигурой и выдающимися прелестями. Поклонники даже оценили ее шутку про мексиканского дедулю и ее достоинства.

Машу Ефросинину завалили комплиментами в комментариях, и не собираются останавливаться.

"Шикарная фигура!!!!", "Маша ты крутая", "Отлично проведенный отпуск!", "Шикарная женщина", "Кааакие загорелые ножки ", ""ух и жопа")))", "Шикарная", "А ноги, ноги, это же космос, КАКИЕ НОГИ!", "Маша, так далеко лететь и плавать в таком некрасивом море. Езжайте в Канкун, самые красивые пляжи там)", "Купальник, а 2 см на талии уйдут по приезду домой. Маша, Вы шикарная женщина. Пример для подражания", "Богиня", "Формы просто", "Будь как Маша", "Крутая", - пишут в комментариях.

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