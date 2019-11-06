"Орех на месте, попик хорош": полуголая Анфиса Чехова взбудоражила сеть

Анфиса Чехова / Instagram

Российская телеведущая и модель изданий для взрослых Анфиса Чехова поделилась откровенным фото с отдыха в ОАЭ, где она, как видно замечательно проводит время.

Анфиса Чехова опубликовала пикантное фото в Instagram, и сделала очень оригинальную подпись.

"А нужно что-то писАть, да?", - отмечает она.

Учитывая, что на фото Анфиса Чехова в красном бикини демонстрирует шикарную фигуру в виде гитары, и особенный акцент на почти что полностью обнаженные ягодицы - писать действительно больше ничего не надо.

Анфиса Чехова / Instagram

Поклонники пришли в бешеный восторг от фигуры Чеховой, и просто забросали ее комплиментами. В особенности, комплиментами ее ягодицам.

"Зачем что то писать орех на месте", "Попка у нее огонь", "какие параметры фигуры у вас?", "Ах, хороша", "Жопа в красных труселях, на пояснице татушка", "Шикарная", "Хороша" "Такая красота что слова лишние ", "Супер попа", "Ахренеть как" "Попик хорош!", "С такой жопой Анфис никаких коментов!!! Ты великолепна!!!", "Не надо писать все итак ясно", "Орех так и проситься на грех", "Уф, жопа", - пишут в комментариях.

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