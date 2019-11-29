В Москве избили звезду сериала Солдаты и шоу Оба-на

Вячеслав Гришечкин / Фото instagram

Известный российский актер Вячеслав Гришечкин стал жертвой избиения. Инцидент произошел в Москве. Гришечкина побили в его же собственной квартире.

По словам артиста, на него напал его знакомый - 24-летний студент Джимшит Б., которому актер помог с регистрацией в столице России, передает Telegram-канал Mash. Скорую Гишечкину вызвали соседи, к которым он прибежал за помощью после инцидента. Парень успел скрыться с места преступления, полиция проводит проверку. Врачи оказали Гришечкину помощь, от поездки в больницу актер отказался.

Позже актер сообщил РЕН ТВ, что чувствует себя "прекрасно", хотя были слухи, что у него травма головы.

Вячеслав Гришечкин известен своими ролями в таких фильмах как Биндюжник и Король, Марш Турецкого, Бригада, Театральный роман. Также Гришечкин был ведущим комеди-шоу Оба-на.

Напомним, ранее сообщалось, что эпатажного участника реалити Дом-2 Гогена Солнцева жестко изнасиловали и обокрали.